Sviluppo economico, 900mila euro per rifinanziare la cassa “garanzia artigianato Liguria”

Genova. Regione Liguria conferma la propria attenzione nei riguardi dell’artigianato e integra, con ulteriori 900 mila euro a fondo perduto, “Garanzia Artigianato Liguria”, il pacchetto di strumenti dedicati all’accesso al credito delle imprese del settore, che raggiunge così gli 11,8 milioni di dotazione complessiva. È quanto approvato quest’oggi dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico.

“Per tutelare la creatività e il saper fare dei nostri artigiani, stiamo sostenendo, con risorse mai viste prima, un comparto nevralgico per l’intero sviluppo economico regionale – sottolinea l’assessore – Lo avevamo promesso e, pur ancora in attesa dei fondi della nuova programmazione comunitaria, lo abbiamo mantenuto con i residui del Por Fesr 2014-2020. Un segnale importante, che segue il recente allargamento a imprese under 35 o neocostituite e che dimostra, ancora una volta, la volontà dell’amministrazione regionale di rafforzare il proprio impegno su di una misura che, a oltre un anno dalla sua attivazione, sta mostrando tutta la sua efficacia. Con la massima attenzione proseguiremo anche in futuro a supportare un comparto vitale per la nostra regione”.

