Terzorio. Sono diversi anni che il piccolo centro di Terzorio, 200 abitanti, non ha più un bar o una attività commerciale a causa prima della crisi economica e in seguito alla pandemia. A partire da oggi e per una settimana sarà aperto il “Pop Up Bar”.

In occasione di un evento culturale, artistico e di valorizzazione del territorio, che prevede due giornate, oggi e domani, di incontri, torna un centro aggregativo per i terzorini, in piazza Battista.

» leggi tutto su www.riviera24.it