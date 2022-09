The Ocean Race al Salone Nautico: tanti eventi e attività in vista di “Genova The Grand Finale”

Genova. Al Salone Nautico, dove venne annunciata per la prima volta l’assegnazione a Genova del “Grand Finale”, The Ocean Race sarà protagonista con numerosi eventi e attività. Nella Lounge allestita sul Waterfront Marina (Area Maxi Yachts) sarà possibile conoscere tutti i dettagli della storica regata intorno al pianeta che porterà Genova in giro per il mondo dal prossimo 15 gennaio fino all’arrivo previsto per fine giugno.

In primo piano l’impegno del capoluogo ligure al fianco di The Ocean Race nell’ambito del Genova Process, il percorso che porterà a elaborare la bozza di Dichiarazione dei Diritti degli Oceani che sarà presentata all’Onu il prossimo anno. Tutti i visitatori potranno firmare la petizione “One Blue Voice” e contribuire a dare voce agli Oceani in questa importante sfida per la sostenibilità. Al fianco di “Genova The Grand Finale” ci sarà anche One Ocean Foundation che, al Salone Nautico, porterà la propria esperienza sulla tutela e salvaguardia degli Oceani. Tra gli eventi spicca “Genova Process. Diamo voce all’oceano” che si terrà sabato 24 settembre (ore 10) al Teatro del Mare con il Antonio Di Natale che “aggiornerà” il pubblico sulla rotta verso la dichiarazione dei diritti dell’oceano.

