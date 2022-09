U.S. Arenzano, 60 anni dopo…

Genova. Se la memoria non inganna chi era presente, giusto 60 anni ed un giorno fa, il 16 settembre del ’62, una formazione della neo fondata U.S. Arenzano scendeva, per la prima volta, in campo in un campionato organizzato dalla F.I.G.C., con una squadra, nata da una selezione dei tanti ragazzini, che giocavano a pallone più per strada che nei campi, visto che l’unico disponibile era quello, a sette, della ‘Rue’, la cui terra battuta era calpestata dall’alba al tramonto, per cui per lo più si giocava sulla piazzetta di Nastré o in un campetto di via Manni, al centro del quale giganteggiavano alberi d’ulivo da dribblare, in aggiunta agli avversari, a meno che – una tantum – non fosse disponibile il campetto dei frati.

La prima iscrizione alla FIGC avvenne al Campionato Allievi; l’anno successivo a quello Juniores, per partire, nel ’64, dalla Terza Categoria, vinta al primo colpo da quei teenager, rafforzati in principio da qualche ‘foresto’, cui la ‘nouvelle vague’ locale, pian piano, ha soffiato il posto da titolare, fino ad arrivare al Campionato di Promozione, ad inizio anni ’70.

