Albenga capolista con doppietta di Graziani: “Gran secondo tempo, goal dedicati al mio fratellino Dario”

La memoria può pesare come un macigno o rammentare che tutto è possibile. Si potrebbe leggere così il successo maturato a tempo quasi scaduto dell’Albenga sulla Sestrese. Gli ingauni hanno ripetuto quanto fatto con il Rapallo alla prima giornata. I genovesi, invece, hanno forse temuto di rivivere gli spettri del match perso sul gong contro la Cairese, e così alla fine è stato.

La partita è stata di marca locale, con la Sestrese capace di portarsi in vantaggio grazie a un goal di Montemagno, magistralmente imbeccata da Sighieri. I verdestellati hanno fallito il colpo del K.O. e allora l’Albenga si è ricordata che tutto è possibile e grazie alla freddezza di Thomas Graziani ha prima pareggiato e poi, al culmine di una decina di minuti di attacco come non aveva fatto mai in precedenza, portato sul 2 a 1 i suoi, sempre dagli undici metri.

