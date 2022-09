Andora. Grave incidente, intorno alle 22 di questa sera, a Marina di Andora, in uno degli incroci di via Doria. A urtarsi un’auto e uno scooter e, a causa dello scontro, ad avere la peggio è stato, come spesso accade, l’uomo in sella alla due ruote, trentacinquenne.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i militi della Croce bianca di Andora e gli agenti della Polstrada per definire la dinamica del sinistro. Le condizioni dell’unico ferito sono risultate subito gravi.

