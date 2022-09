Aon Open Challenger, grande inizio a Valletta Cambiaso col primo turno delle qualificazioni

Genova. Tanto pubblico e già grandi emozioni per la prima giornata delle qualificazioni del singolare della XVIII edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) di 185mila dollari.

E domani, lunedì 19 settembre, in campo anche i big del tabellone principale: si annuncia spettacolo nel derby azzurro tra Zeppieri e Pellegrino. Sempre sul centrale Beppe Croce toccherà alla sfida tra Passaro e Federico Arnaboldi. L’altro match del tabellone principale vedrà protagonisti l’argentino Delbonis, testa di serie numero 6, e l’austriaco Ofner.

» leggi tutto su www.genova24.it