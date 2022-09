Arriva l’autunno, in Val Bisagno torna la paura per le alluvioni: “Sfalcio dei torrenti in ritardo”

Genova. Dopo la tragedia delle Marche, con morte e distruzione portata dalle acque in piena di fiumi e torrenti, la Val Bisagno guarda con apprensione l’arrivo dell’autunno e della stagione delle piogge, che ogni anno fanno letteralmente stare con il fiato sospeso centinaia di residenti. E scatta l’allarme per lo sfalcio dei torrenti, che secondo l’opposizione in consiglio municipale quest’anno sarebbe “in grave ritardo”.

A lanciare l’allarme Roberto Zattini, consigliere municipale per il Partito Democratico, firmatario di un’interrogazione presentata la scorsa settimana: “Lo sfalcio sul Bisagno è iniziato con notevole ritardo, e in gran parte dell’alveo ci sono piante infestanti e vere e proprie foreste – spiega – oltre a questo non si sono visti scavi e rimozioni di detriti dal greto del torrente, che in più punti sono a pochi metri dagli argini, riducendone la portata. Senza contare che gli affluenti del grande torrente al momento sembrano essere stati dimenticati”.

