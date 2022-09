Bimbo toglie la marcia della macchina in sosta: l’auto finisce in bilico sulla scarpata

Genova. E’ salito in auto mentre in genitori erano poco distanti, e forse durante un gioco ha disinserito la marcia ingranata che teneva ferma la macchina, iniziando a muoversi verso l’orlo della scarpata, finendo letteralmente e fortunatamente in bilico sospeso nel vuoto.

Questa la brutta avventura capitata ad un bambino ieri sera a Bordighera, nell’imperiese. Il piccolo ha azionato l’auto, probabilmente senza freno a mano tirato, che sfruttando il falso piano ha iniziato a muoversi versi il dirupo. Per fortuna alcune transenne posizionate sul bordo del piazzale, centrate in pieno dall’auto, hanno rallentato la corsa, fermando la macchina prima che fosse troppo tardi.

