Calcio/ Rapallo Ruentes, tre sorrisi contro Arenzano

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA, 3a GIORNATA:

RAPALLO RUENTES 1914 – ARENZANO 3-1

RETI: 35° Ferretti (RR, Rig.), 55° D. Canovi (RR), 60° Pellicciari (A), 84° Ozuna Meija (RR)

ARBITRO: Sig. Filippo Morbelli di Albenga

SPETTATORI: 150 circa.

Bella vittoria quella odierna al Macera per i ruentini contro un Arenzano volenteroso, ma non di grande tasso tecnico. Dopo due sconfitte, si doveva tornare al successo, cosa non facile dopo le partenze di tanti big in settimana (Scognamiglio, Bargiggia e Marzeglia su tutti), compensati per il momento dall’arrivo del bomber Andrea Ferretti, giocatore che davvero non ha bisogno di presentazioni, mentre si è sempre in attesa di qualche altro nome che, si spera, venga annunciato a breve.

» leggi tutto su www.levantenews.it