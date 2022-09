Domenica perfetta per il Sestri Levante che in casa batte 3-1 il Pinerolo grazie ai gol di Cominetti, Cirrincione e Marquez su rigore. A segno Ambrogio per gli ospiti. Una vittoria che lancia i Corsari al 4 posto in classifica a 6 punti.

Cade in casa il Ligorna contro la Castellanzese: finis e 1-2 per gli ospiti con i gol di Ibe e Ababio per gli ospiti e Damonte per i locali.

