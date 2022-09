Ho potuto sperimentare quanto la gente sia affezionata ad una Italia, che pur lontana negli anni, resta vicina nel cuore.

Alle 11,40 di oggi 18 settembre 2022 c’è in stazione a Loano una discreta folla che attende il treno come accadeva 150 anni fa. L’attesa è intercalata da saluti, abbracci e strette di mano, anche tra sconosciuti che hanno in comune un unico desiderio : festeggiare un treno che passa e va verso i ricordi di un’Italia a cavallo di due secoli di storia.

