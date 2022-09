Elezioni Politiche, Berrino (FdI) contro gli hater: “Il loro è fascismo rosso”

Vallecrosia. Incontro elettorale questo pomeriggio a Vallecrosia con Fratelli D’Italia per sostenere il candidato al Senato Gianni Berrino. «Una domenica in mezzo alle persone per spiegare le ragioni per cui votare Fratelli d’Italia e centro destra per avere una nuova Italia. E’ corretto e giusto visitare gli amici, i tesserati e simpatizzanti e persone nuove che ascoltano per decidere bene come votare il 25. Spero che decidere bene sia votare per Fratelli d’Italia» commenta Berrino.

Il tema delle infrastrutture è uno degli argomenti che Gianni Berrino, candidato al Senato, vuole portare a Roma, ma non solo: «Anche la trasformazione di Ventimiglia da 1500 a 3000 volt per permettere l’ingresso di tutti i treni moderni italiani e di quelli della Regione Liguria in stazione. E’ una parte di Italia questa, on è una parte di Francia» conclude Gianni Berrino.

» leggi tutto su www.riviera24.it