La storia di Dolcedo nel racconto del dottor Andrea Gandolfo

Sanremo. Le origini di Dolcedo e la sua storia: è questo il tema dell’approfondimento settimanale dedicato al territorio offerto dallo storico di Sanremo Andrea Gandolfo. Borgo in val Prino, le cui origini risalgono all’Alto Medioevo, Dolcedo è stato per lunghi secoli assoggettato alla Repubblica di Genova. Ecco la sua storia:

Dolcedo rappresenta il centro più antico e popoloso della valle del Prino ed è suddiviso in otto borgate sparse che occupano il fondovalle tra gli uliveti delle colline circostanti, alla confluenza del rio dei Boschi, che scende dalle pendici orientali del Monte Faudo, nel torrente Prino. Il territorio comunale è costituito dal capoluogo, tipico centro abitato di fondovalle, detto «Piazza» per essere stato anticamente sede del locale mercato, da Isolalunga, situata poco a est di Dolcedo Piazza lungo la strada proveniente da Porto Maurizio, da Costa Carnara, Bellissimi e Lecchiore in una zona più a ponente, sulla strada che si snoda verso il Monte Faudo, e dai due piccoli borghi di pendio praticamente contigui al capoluogo, di Ripalta, situata sul rilievo digradante verso i due corsi d’acqua dei Boschi e Prino, e di Castellazzo, che richiama nel nome un antico castello attualmente scomparso intorno al quale si sviluppò forse l’abitato medievale, situato a sud di Dolcedo Piazza.

