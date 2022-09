L’Udinese batte l’Inter e va in testa alla Serie A

Udinese momentaneamente in testa al campionato dopo l’anticipo delle 12.30. Alla Dacia Arena i friulani di Sottil hanno infatti battuto 3-1 l’Inter confermandosi come la squadra più in forma del momento e grande sorpresa della Serie A dopo sette giornate. Passati in vantaggio dopo soli cinque minuti con Barella i nerazzurri sono stati ripresi al 22esimo da un autogol di Skriniar poi nel finale di gara i padroni di casa l’hanno ribaltata con Bijol e Arslan. L’udinese è quindi la nuova capolista con 16 punti davanti ad Atalanta e soprattutto Milan e Napoli che si sfideranno questa sera.

