Poltiche 2022, la giornata elettorale: depositi chimici, merito, Pontida e imprese

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, domenica 18 settembre, relativi alle prossime elezioni politiche in programma domenica 25 settembre.

Depositi chimici, Lorenzo Basso (PD): “Inconcepibile forzare il trasferimento a Sampierdarena. La realizzazione della nuova diga e il nuovo Piano regolatore possono portare a fare un ragionamento più ampio con il trasferimento in aree più sicure e lontane dai centri abitati”

“Il futuro di Genova, il suo sviluppo urbanistico, economico e sociale è inscindibilmente legato a quello del suo Porto. Sta per partire (dopo diversi inciampi e tentennamenti) il progetto della nuova diga. Fra poche settimane si inizierà a discutere del nuovo Piano Regolatore Portuale (come previsto dal Decreto legislativo 169/2016) che dovrà essere non un elenco di opere ma un vero e proprio progetto di sviluppo in uno scenario di medio-lungo periodo che dovrà dare risposte tecnicamente appropriate anche ai bisogni primari di riqualificazione urbana della città. In questo contesto è davvero inconcepibile voler forzare la realizzazione di un nuovo impianto di depositi chimici a Ponte Somalia, che ricordo essere una “industria a rischio di incidente rilevante”, nei pressi del tessuto urbano con tutti i rischi collegati; basterebbe ricordare le conseguenze del recente incendio al petrolchimico di San Giuliano Milanese avvenuto solo 10 giorni fa”. lo dichiara Lorenzo Basso candidato del Partito Democratico al Senato, dopo la notizia del parere positivo, ma “con prescrizioni”, del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sul trasferimento dei depositi chimici a Sampierdarena.

“Una proposta che, oltre a provocare una frattura fra città e porto (con conseguenze sociali imprevedibili), ha già portato alla perdita di navi in transito e porterà ad una riduzione di posti di lavoro in porto come inevitabile conseguenza di una scelta sbagliata sia per la città sia per il porto. In occasione del nuovo Piano Regolatore Portuale – osserva Basso – la decisione deve essere rivista e devono essere sfruttate le opportunità offerte dalla nuova diga per il trasferimento da Multedo in aree sicure e distanti dal tessuto urbano”.

“Mi auguro – conclude il candidato PD al Senato – che ci sia la volontà di fare un ragionamento di più ampio respiro sulla vocazione del sistema porto-città in cui la priorità siano la salute delle persone e la crescita dell’occupazione”.