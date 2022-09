Alle 21.30 uno scooter ha investito un pedone in via Arpinati a Rapallo; proprio a due passi dalla sede dei Volontari del soccorso di Sant’Anna; infatti sono stati i suoi militi, con l’automedica Tango2, a soccorrere immediatamente il pedone, in codice rosso poi derubricato in giallo, e lo scooterista. Entrambi trasportati al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente.

