Riva Trigoso: Fiab e Fincantieri per aumentare la sicurezza in bici

Da Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Fiab Tigullio e Fincantieri organizzano un evento dedicato all’attenzione per la sicurezza di chi si muove in bicicletta.

Martedì 20 settembre alle ore 11.45 presso la portineria di Fincantieri a Riva T.

saranno distribuiti gratuitamente gilet ad alta visibilità a coloro che utilizzano biciclette o monopattini per recarsi al lavoro.

FIAB Tigullio Vivinbici è impegnata da anni nella tutela dell’ambiente con azioni

soprattutto rivolte all’ambito della mobilità sostenibile cittadina.

In questo ambito ci sta particolarmente a cuore la sicurezza dei ciclisti.

E’ infatti noto, come abbiamo potuto osservare in diverse rilevazioni su strada, che almeno il 75 % dei ciclisti non usa le dotazioni di sicurezza previste dal Codice della strada nelle ore notturne e nelle gallerie

In gran parte degli incidenti che hanno coinvolto i ciclisti, l’investitore afferma di non

avere visto il ciclista che era lungo la strada o che stava attraversando un incrocio o circolando su una rotatoria.

» leggi tutto su www.levantenews.it