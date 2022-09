Santo Stefano al Mare, incidente tra auto e moto sull’Aurelia: tre feriti

Santo Stefano al Mare. E’ di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 5 sull’Aurelia a Santo Stefano al Mare, poco lontano dal confine con Riva Ligure. Secondo quanto ricostruito, un motociclista è stato tamponato da un’auto mentre si trovava fermo al semaforo.

A soccorrere l’uomo è stato il personale sanitario del 118 insieme a un equipaggio della Croce Verde di Arma, che ha accompagnato il ferito all’ospedale di Sanremo in codice giallo di media gravità. Anche i due occupanti della Fiat Cinquecento coinvolta nell’incidente sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

