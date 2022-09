Savona. La vittoria contro la Letimbro di mister Oliva ha significato il passaggio del turno in Coppa Liguria, già un primo traguardo per il nuovo Savona targato Ermanno Frumento.

Tanta grinta con una qualità che pian piano sta venendo sempre più fuori anche dai giocatori più giovani, guidati da colonne come il sempreverde Riccardo Quintavalle come allenatore in campo.

