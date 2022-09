Scuola, Amt cancella la corsa della corriera per Chiavari e gli studenti restano a piedi

Genova. Il nuovo anno scolastico è iniziato da pochi giorni e, tra la gioia e l’ottimismo di un atteso ritorno alla (quasi) normalità, non sono mancate sorprese e difficoltà. Come quella di non veder più la corriere passare per andare a scuola. Questo l’episodio accaduto ad alcuni studenti genovesi che, con lo zaino sulle spalle, hanno atteso invano il passaggio del mezzo pubblico che li avrebbe condotti a scuola.

Siamo a Marassi, e alla fermata della linea 715 alle 6 si presentano due ragazzi diretti a Cogorno, attraverso la Fontanabuona. L’attesa gioiosa per l’inizio di un nuovo anno scolastico presto lascia spazio all’ansia, quando i minuti passano senza vedere arrivare il mezzo pubblico. Passata un’ora invano, i ragazzi scoraggiati chiamano casa, mobilitando i genitori per risolvere il problema. Alla fine prenderanno la corriera successiva, arrivando a scuola con circa due ore di ritardo.

