Sportcity Day, 60 discipline e 30mila partecipanti in tutta Italia: le piazze si riempiono di divertimento

Genova. 169 società sportive coinvolte; oltre 60 discipline e 30mila partecipanti, di cui 15 mila sono giovani under 16. Questi i primi numeri di SportCity Day, l’evento nazionale ideato e realizzato da Fondazione SportCity Day, con il sostegno e la collaborazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che si è tenuto oggi in 36 città italiane, di cui 13 capoluoghi di regione, tra cui Genova.

“E’ stata una invasione in tutta la città di iniziative sportive e attività- commenta l’assessore allo sport del Comune di Genova- in una giornata di sole che ci ha riempito di entusiasmo; vedere tanti bambini, giovani, ma anche senior dilettarsi nelle varie discipline dello sport all’aria aperta ci inorgoglisce molto. Quella di oggi poi è stata l’occasione per far rivivere le nostre aree urbane, renderle fruibili per l’attività sportiva, ma non solo, anche come luoghi di aggregazione e di socialità, nell’ottica di migliorare la vita dei nostri cittadini e rigenerare tutto il nostro territorio, le strade, le aree verdi, i parchi, attraverso il coinvolgimento dei municipi, delle società e dell’associazionismo”.

