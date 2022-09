Genova. Un negozio di via Tabarca, a Sturla, sarebbe rimasto coinvolto in un incendio scoppiato questo pomeriggio poco dopo le 17. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estinto le fiamme in pochi minuti. Non si registrano feriti.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Genova, che hanno chiuso per circa un’ora via Tabarca per consentire le manovre dei mezzi di soccorso.

