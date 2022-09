Viaggio nel passato, nuovo appuntamento con il Treno Storico: da Genova a Ronco Scrivia

Genova. Sabato 1 Ottobre, nuovo appuntamento per Viaggio nella Storia a Ronco Scrivia. Il Treno Storico partirà da Genova e farà servizio viaggiatori nelle stazioni intermedie. Occorrerá acquistare un semplice biglietto ordinario.

Il treno durante la giornata sarà visitabile gratuitamente in stazione a Ronco Scrivia. Oltre al grande Plastico Ferroviario in funzione del Mastodonte dei Giovi, potete visitare i bellissimi mercatini in via Postumia nel Rione Villavecchia, fare un giro sul Bus Storico, ascoltare la Banda di Pontedecimo oppure fare una visita alla Mostra mercato del libro per ragazzi in Biblioteca.

