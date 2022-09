Aon Open Challenger, ecco i nomi dei qualificati che entrano nel tabellone principale dove debutta con un successo Pellegrino

Genova. Seconda giornata di partite all’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova in corso di svolgimento presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) di 185mila dollari che è giunto alla XVIII edizione.

Si sono disputate le ultime gare di qualificazione e le prime del tabellone principale dove accedono Piraino (1-6/6-4/6-2 su Weis), Krumich (6-1/7-6 su Sorrentino) e Kopp (6-4/6-4 su Prihodko). Dopo una maratona di oltre due ore pass anche per Gigante che ha superato Napolitano (6-2/1-6/7-6) e finisce al terzo set anche il match che ha visto vittorioso Chepelev su Compagnucci (6-4/3-6/6-4). Si qualifica per il tabellone principale anche Martineau: 6-4/3-6/6-2 su Gutierrez.

