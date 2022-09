Arcobaleno alla Finale B del campionato di società: squadra maschile sesta, settima la femminile

Savona. Trasferta in Lombardia, a Saronno, per uno degli ultimi appuntamenti di stagione, probabilmente il più importante a livello di squadra considerato che va a sancire le classifiche di società nazionali per la stagione 2022.

La data non favorisce certo la partecipazione ottimale ma si prova comunque a dare e fare il meglio possibile.

Lo fanno le 24 formazioni in gara per aggiudicarsi un piazzamento nazionale tra il 37° ed il 48° posto, sia in campo maschile che femminile.

Per quanto concerne l’Arcobaleno partiamo dal sintetico commento leggendo i risultati “al maschile”, in considerazione del miglior piazzamento rispetto alle girls.

Il gruppo maschile chiude in 6° posizione, con un pochino di amarezza perché la classifica finale recita 4° posto ACSI Campidoglio Palatino p. 125, GS Self Montanari Gruzza p. 124 5° e…. Arcobaleno con p. 124 6° posto (valutati i migliori piazzamenti individuali nelle gare conteggiate).

Ottime prove a livello individuale per Denis Canepa (vittorioso nel giavellotto con un miglior lancio di 65,74), Luca Biancardi (argento sui 200 in 21.94), Samir Benaddi (3° sugli 800 corsi in 1.54.10) e Francesco Rebagliati (3° sui 400 ostacoli in 56.17).

Citiamo poi il 4° posto della staffetta 4×100 (Zunino Marco-Biancardi Luca-Papanicolau Adreas e Morando Mirko) in 43.29 ed il buon lancio a 46.57 per il discobolo Gioele Buzzanca, che ha fruttato un ulteriore 4° posto.

