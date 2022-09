Bagnasco: “Montebello si rivolga ai dirigenti del Pd”

Dall’uffic io stampa di Roberto Bagnasco candidato alla Camera di Forza Italia

“Ho letto il comunicato stampa di Daniele Montebello. Non entro nel merito dei giudizi sulla mia persona. Nello specifico del problema non ho mai rifiutato confronti con i miei avversari, e anche in questa campagna elettorale mi sono comportato di conseguenza. Ho incontrato esponenti del PD candidati a queste elezioni. Se il partito non ha ritenuto di inviare Daniele Montebello, consiglio al mio competitor di rivolgersi ai propri dirigenti. Per quanto riguarda l’agenda degli impegni elettorali, credo sia mio diritto pianificarla a seconda delle mie scelte” – Così ha risposto l’On. Roberto Bagnasco, Candidato di Forza Italia alla Camera nel collegio uninominale Liguria 04, alle accuse rivoltegli da Daniele Montebello.

» leggi tutto su www.levantenews.it