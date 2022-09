Bordighera festeggia gli anziani: consegnate targhe ai centenari e attestati a chi ha compiuto 90 anni

Bordighera. Sono sei le persone che hanno raggiunto il secolo di vita nel corso dell’anno a Bordighera. Cinquantacinque i cittadini che hanno compiuto 90 anni. Tutti loro sono stati festeggiati oggi pomeriggio, presso il centro culturale ex chiesa anglicana di Bordighera, nell’ambito della Giornata del Rispetto per gli Anziani.

Una festa, ha spiegato il sindaco Vittorio Ingenito «che onora l’esperienza di vita dei cittadini più longevi come prezioso insegnamento e fondamento su cui costruire il futuro». La ricorrenza, introdotta nel calendario della città delle palme nel 2019 per volontà dell’Amministrazione Ingenito, ha luogo il terzo lunedì del mese in concomitanza con Keiro no Hi, il giorno festivo nazionale giapponese espressamente rivolto agli anziani. Un legame significativo, che ha consentito che il Consolato Generale del Giappone a Milano concedesse anche quest’anno il proprio patrocinio all’appuntamento di Bordighera.

