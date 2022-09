Calcio/ Rapallo Ruentes: “Partita bellissima, il risultato ci ha premiato”

Dal Rapallo Ruentes

Mister Andrea Di Somma intervista post gara

Che partita è stata ?

Bellissima… molto avvincente e combattuta. Due squadre molto giovani che si sono confrontate su tutto. Credo che alla fine il risultato ci abbia premiato giustamente.

Ti aspettavi una prova così importante da parte dei ragazzi e cos’è cambiato rispetto alle scorse partite?

Mi aspettavo esattamente la partita di oggi, anche perché la prestazione è stata in linea con le due precedenti. Solo che lì siamo stati meno fortunati.

Ferretti è stato decisivo?

Assolutamente si… ma al pari di tutti gli 11. Prestazione maiuscola di tutti.

Cosa ti è piaciuto di più e cosa meno?

L’abnegazione è stata la nota più lieta. Nonostante la pressione degli 0 punti e l’avversario che arrivava da una roboante vittoria con l’Imperia, la mia squadra è entrata e ha svolto egregiamente i compiti facendo per un’ora una partita eccellente. Mi è piaciuta poco la sufficienza che sul 2 a 0 per noi ha permesso all’Arenzano di accorciare e in più occasioni di pareggiare. Poi devo dire che siamo tornati in possesso della partita nell’ultima parte suggellando la vittoria con un neo entrato. Siamo molto contenti. Ora testa al Baiardo.

Ci saranno novità dal mercato?

Arriverà presto un altro big , con il quale il presidente ha già accordo da affiancare a Ferretti e un pezzo di assoluto livello dietro, così ristabiliremo la rosa col giusto mix di esperienza e gioventù.

