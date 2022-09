Canottieri/ Argus in evidenza con i giovani sul lago di Candia

In evidenza i giovani canottieri della Argus 1910 di Santa Margherita Ligure ai Campionati per Società e al Meeting Nazionale Allievi e Cadetti sul lago di Candia Canavese. L’Argus ha vinto nel singolo 7/20 B2 maschile con Lorenzo Caperoni e Aldin Apuzzo; terzo posto per Thomas Angius. Negli allievi C maschile secondo posto per Ludovico Bandinelli; quinto posto in doppio allievi B2 maschile per Oscar Canale e Manuel Tosi. I ragazzi dell’Argus erano iscritti anche in altre due specialità ma gli organizzatori hanno annullato le gare per il forte vento.

Nella categoria under 18 il doppio dei gemelli Loddi si è fermato in semifinale. Nel singolo over 18 Francesco Verderame dopo essere arrivato terzo in semifinale, ha chiuso negli ultimi posti della finale B.

