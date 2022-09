Chiavari: Protezione civile, le Forze armate attive in campo nazionale

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Comune di Chiavari e la scuola Telecomunicazioni FF. AA. Stelmilit insieme per potenziare le attività di Protezione Civile in caso di emergenza.

Il protocollo d’intesa siglato tra le due parti è uno dei primi attivi sul territorio nazionale e definisce gli aspetti tecnici, approvati dalla catena di comando delle Forze Armate, in cui si concretizza la cooperazione sia in termini di competenze che di risorse: dal supporto nelle attività di prevenzione e monitoraggio, alla disponibilità di personale, mezzi e viveri di prima necessità. Un ufficiale di collegamento della scuola Telecomunicazioni FF. AA. Stelmilit farà parte delle strutture operative del Centro Operativo Comunale – insieme alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e alle organizzazioni di volontariato – e, coordinandosi con la caserma, parteciperà attivamente alla gestione e pianificazione dei soccorsi durante le emergenze.

