“Comuni sostenibili on the road” fa tappa a Quiliano: unico comune ligure a partecipare all’iniziativa nazionale

Quiliano. A Quiliano arriva “Comuni Sostenibili On The Road”, un viaggio che attraversa l’Italia in lungo e in largo per la realizzazione di un vero e proprio reportage che racconti come l’Italia, grazie alle buone pratiche virtuose dei Comuni Sostenibili e delle rispettive amministrazioni locali, sia proiettata verso lo sviluppo sostenibile.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Rete dei Comuni Sostenibili, Autonomie Locali Italiane (ALI) e Leganet e realizzata con il sostegno di Enel, il patrocinio di ASviS Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e le media partnership di Rai Radio 2, Caterpillar “M’illumino di Meno” e TPI-The Post Internazionale.

