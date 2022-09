Cucina e motori, cooking class per la presentazione della nuova Kia Niro

Genova. Una serata gourmet, tra piatti e motori, per presentare l’ultima arrivata in casa Kia: la nuova Niro, il cuv più innovativo del settore, che esordirà a Genova giovedì 22 settembre presso lo showroom di GeCar di via Pedullà 13 di Struppa.

L’idea è molto semplice: un’esperienza completa dove la vista, l’udito e il tatto verranno soddisfatti dal nuovo cuv Kia, mentre il gusto e l’olfatto saranno deliziati dal menù preparato da Sale&Dede. Ma non solo: 20 ospiti potranno poi mettersi in gioco, divertendosi, partecipando alla cooking class a tema ‘innovazione’.

» leggi tutto su www.genova24.it