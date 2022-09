Dal cabaret show Sgabei al Nuketown Fest: al Pin sarà un settembre pieno di eventi

Pin continua la sua programmazione anche nel mese di settembre. In caso di maltempo ci si sposta nella nuova zona interna, pronta a ospitare eventi per tutto l’inverno. Musica live, presentazioni e incontri, dj set e laboratori per bambini. Info e contatti: pin@inpineta.it / 331 681 8352, calendario eventi, menù completi e info utili: www.inpineta.it. Tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti live sugli eventi di PIN sono disponibili sui canali social @pin_laspezia. Ecco tutti gli appuntamenti di settembre da scoprire nella pineta del Centro Allende che, come di consueto, aprirà alle 19.

Mercoledì 21 settembre

Ore 21.30

KASSI VALAZZA & PAOLO ERCOLI live

Arriva al Pin una delle voci più interessanti ed incisive della nuova generazione del cantautorato d’oltre oceano. Capelli rossi, occhi verdi, gioielli di pietre indiane, camicie vintage e stivali da cowboy e canzoni ispirate dalla sua fase di formazione trascorsa in Arizona, con le sue distese enormi e selvagge. Le storie oscure del West più remoto sono combinate con un sottile equilibrio tra country malinconico e psichedelia. L’album di debutto “Dear Dead Days”, pubblicato nel 2019, ha ricevuto recensioni e critiche entusiastiche ed ora per la prima volta si propone dal vivo al pubblico italiano. Paolo Ercoli è uno dei rarissimi musicisti italiani a suonare la chitarra resofonica “squareneck”, più conosciuta come dobro, è anche uno dei più richiesti session man del cantautorato italiano oltre che del circuito Songwriters d’Europa e d’oltreoceano.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com