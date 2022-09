Due vittime a Sarzana, otto nuovi ricoveri nello Spezzino

Sono 154 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria accertati nelle ultime 24ore grazie a 1.363 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 16, Savona 39, Genova 74, La Spezia 25. Il bollettino odierno riporta due decessi avvenuti al San Bartolomeo di Sarzana, dove sabato sono mancati due uomini di 75 e 83 anni, che portano a 5.567 il numero delle vittime in Liguria da inizio pandemia, 646 delle quali nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 1001 su 8.498. In aumento anche gli ospedalizzati che passano da 122 a 136, tre dei quali ricoverati in terapia intensiva. Sono invece otto i posti occupati in più in ASL5, per un totale di 21 di cui uno in terapia intensiva. Nelle ultime 24ore infine sono guarite 198 persone per un numero complessivo di 554.391 da inizio emergenza.

