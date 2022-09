Eccellenza (3^ giornata)

Come contro il Rapallo alla prima giornata, l’Albenga riesce a ottenere i tre punti in trasferta all’ultimo respiro contro una Sestrese dimostratasi avversario ostico e di livello. Bene anche la Cairese, che batte in trasferta la Voltrese. Per gli uomini di Alessi, sono zero i goal subiti nelle prime tre di campionato. In salita la stagione dell’Angelo Baiardo.

» leggi tutto su www.genova24.it