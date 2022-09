Fumi delle navi da crociera, ambientalisti verso l’esposto: “Arpal aveva segnalato il problema, ma non è stato fatto niente”

Con la netta ripresa del turismo in tutto il mondo, insieme ai numeri degli accosti e degli sbarchi alla Spezia anche il tema delle emissioni inquinanti provenienti dai comignoli delle navi da crociera all’ormeggio nel primo bacino portuale ha ripreso nettamente quota. Sono numerose le segnalazioni e i post che immortalano dense nubi di fumo nascere a breve distanza da Via San Cipriano e Viale San Bartolomeo e dirigersi verso i quartieri del Levante o di Mazzetta. L’elettrificazione delle banchine, chimera di cui si parla da almeno 12 anni, è prevista per il 2026 ed è stata indicata come una priorità dal presidente dell’Adsp Mario Sommariva, ma associazioni e cittadini non intendono attendere quattro anni stando a guardare.

Per questo nei giorni scorsi un gruppo di associazioni ha depositato una diffida e ha poi promosso un’assemblea pubblica che si è svolta sabato pomeriggio per discutere e affrontare la problematica.

“La spinta a organizzare l’assemblea pubblica – spiega a CDS Stefano Sarti, presidente di Legambiente La Spezia – è venuta dopo il moltiplicarsi delle segnalazioni, a supporto di chi vive nel levante cittadino, ma non solo, e in continuità con la nascita di Rete Ambiente – Altroturismo costituita nei mesi scorsi insieme a Cittadinanzattiva, Italia nostra, il Circolo Pertini e Vas – Verdi ambiente e società“.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com