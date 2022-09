Giovane savonese in Artico per studio: “Fare ricerca qui insegna più che altrove, un’esperienza impagabile”

Savona/Norvegia. Dalla passione per il mare e per l’ambiente alla ricerca diretta in Artico, oltre la penisola scandinava, precisamente a Ny-Ålesund, insediamento a nord dell’isola di Spitsbergen, la più estesa dell’arcipelago delle Svalbard, popolato da circa 200 abitanti in estate e soltanto 30 in inverno, per lo più ricercatori scientifici. In questo panorama mozzafiato, dove sono state girate anche le scene del film di Checco Zalone Quo vado?, Giulia Vitale – giovane dottoranda savonese – si occupa di campionare acque superficiali, sedimento e biota nel Kongsfjorden e Krossfjorden per raccogliere informazioni utili per completare la sua tesi di dottorato.

“E’ un’esperienza bellissima che mi sta fornendo un bagaglio di conoscenze che in altre occasioni non avrei potuto raccogliere – racconta Giulia, entusiasta -. Certo, qui si è sempre occupati, si esce in barca per fare i campionamenti o si resta nella base dirigibile italiana per studiare in laboratorio quanto raccolto in mare. Uscire da soli è pericoloso per via degli orsi e si impara a stare alle regole della comunità che si è creata. In questa zona inoltre devi rinunciare un po’ al collegamento a internet che è molto instabile se non alla base; tutto l’insieme ti insegna un po’ a vivere, insomma”.

