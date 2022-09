L’Albenga capolista con i big a mezzo servizio fa paura. E il “Riva” si preannuncia sold out

Il campanello d’allarme per le pretendenti alla vittoria finale dell’Eccellenza, Imperia e Lavagnese su tutte, inizia a suonare da Albenga. Non tanto per i nove punti conquistati dagli ingauni, ma per la personalità e per gli ampi margini di miglioramento che ha la squadra.

Il carattere. Sotto di un goal e con l’uomo in meno, i bianconeri hanno battuto 3 a 2 il Rapallo. Con il minimo scarto, 1 a 0, hanno avuto la meglio sull’Athletic Club Albaro. In rimonta e all’ultimo respiro hanno superato la Sestrese (2 a 1) dopo aver rischiato di subire il colpo del K.O. Un pizzico di fortuna ma soprattutto tanta tenacia alla base del primato. Pietro Buttu ha dato un’impronta chiara a livello caratteriale ai suoi uomini.

