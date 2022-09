Marco Scajola, capolista al Senato per Noi Moderati:« Importante portare le istanze dei lavoratori frontalieri a Roma»

Marco Scajola, capolista al Senato per Noi Moderati, parla dell’importanza di portare le istanze dei lavoratori frontalieri a Roma. «Modello Liguria vuol dire anche attenzione per i lavoratori frontalieri. Infatti, dal 2015 abbiamo istituito un assessorato dedicato a questa categoria di lavoratori e nell’ultimo anno abbiamo creato una Consulta Regionale ad hoc, a cui partecipano le varie parti sociali» afferma Marco Scajola, che prosegue: «Come Noi Moderati vogliamo portare questo modello a Roma. I lavoratori frontalieri, infatti, ogni giorno affrontano molte difficoltà, che come assessore Delegato ai Rapporti con i Lavoratori Transfrontalieri, conosco bene e che ritengo fondamentale vengano prese in considerazione dal Governo. Il mio obiettivo è quello di portare a Roma l’esperienza maturata in questi anni e dare voce alle istanze dei frontalieri a Roma, con immutato impegno, mantenendo un contatto diretto con la categoria, in un ottica di confronto costante e costruttivo»

