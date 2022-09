Montebello: “Bagnasco rifiuta il confronto e dimostra ancora una volta la differenza tra centrosinistra e destra-centro”

Settimana fitta di impegni quella che Daniele Montebello, candidato alla Camera nel collegio uninominale La Spezia – Tigullio per il centrosinistra (PD – Articolo 1 / +Europa / Sinistra Italiana e Verdi / Impegno Civico). Oggi, 19 settembre, alle 14.30 tappa in Confartigianato dove Montebello incontrerà le piccole e medie imprese dell’artigianato locale. Domani, martedì 20 settembre, il tour elettorale continua nei borghi di Bolano alle 9.30 e di Arcola alle 11.00; quindi alle 18.00 il candidato raggiungerà Monterosso per partecipare a un incontro sul delicato tema della sanità ligure organizzato da Pd della Spezia, mentre alle 21.00 sarà al castello di Riomaggiore, dove prenderà parte alla conferenza pubblica ‘Un piano strategico per il turismo e la sostenibilità’.

Intanto il candidato del centrosinistra alla Camera nel collegio uninominale levantino informa in una nota che l’invito a un confronto pubblico rivolto Roberto Bagnasco, candidato di Forza Italia nello stesso collegio, è stato declinato “a causa di ‘un’agenda elettorale che prevede altri impegni’”.

“Che un barone della vecchia politica come Roberto Bagnasco – afferma Montebello -, ormai stanco e affaticato dopo anni trascorsi a occupare ogni carica pubblica possibile e immaginabile, si rifiutasse di partecipare a un confronto pubblico con me e i candidati all’uninominale alla Camera del collegio Levante, lo avevo messo in conto. Ma che la scusa fosse relativa agli impegni elettorali mi ha lasciato senza parole, soprattutto verificando che il tempo per il concertino di fine campagna elettorale è stato trovato.”

