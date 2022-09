Oggi l’ultimo saluto alla regina Elisabetta II, a Bordighera uno dei suoi sommelier per un giorno

Bordighera. C’è anche il sommelier per un giorno della regina Elisabetta II tra gli ultra novantenni premiati nel corso della festa per il rispetto degli anziani che si è svolta questo pomeriggio. Si tratta del signor Raimondo Natalino, 100 anni già compiuti. Quest’oggi ha partecipato alla cerimonia che si è tenuta presso l’ex chiesa Anglicana sfoggiando il proprio attestato datato 25 luglio del 1957, quando presso il ristorante Luncheon sull’isola di Jersey, Ramoino ha servito personalmente la regina deceduta lo scorso 8 settembre, di cui oggi si sono tenuti i funerali in una commossa e affollata Londra.

L’attestato da sommelier, o meglio “Wine Waiter”, è stato rilasciato dal comitato reale di Elisabetta II secondo la formula “con apprezzamento per il servizio svolto”.

