Ore di coda sulla Napoleonica per la chiusura di Viale Fieschi durante Spezia – Sampdoria. Residenti esasperati: “Serve una strada alternativa”

Se un problema si ripropone ciclicamente e sempre uguale da anni significa che le correzioni apportate non hanno avuto effetto e che la situazione è più complicata del previsto. Se poi, a ben guardare, di interventi correttivi non se ne sono proprio messi in campo, allora è evidente che bisogna iniziare a rimboccarsi le maniche. E’ il caso della viabilità intorno al Picco e in particolare (tralasciamo la vergognosa situazione parcheggi) delle chiusure di Viale Fieschi, provvedimento al quale gli abitanti della costa di Ponente del Golfo proprio non si vogliono abituare. E invece anche l’altro giorno, a causa delle intemperanze dei tifosi blucerchiati, l’unica strada che collega La Spezia a Porto Venere è stata chiusa per quasi due ore.

“Dalle 18.40 sino alle 20.30 le auto che si dirigevano verso la città sono rimaste incolonnate sino a Cadimare. Sono state fatte decine di telefonate al comando della Polizia locale, ma la risposta è stata sempre la solita: “Non possiamo farci niente”. Non è più possibile andare avanti così e stiamo ragionando sull’ipotesi di presentare un esposto alla prefettura”. A parlare così è Stefano Faggioni, residente a Cadimare e da sempre sostenitore del fatto che serva una viabilità alternativa alla Napoleonica. Per ovviare alle chiusure di Viale Fieschi imposte dalle partite dello Spezia, ma anche per ridurre il carico di mezzi pesanti e non solo, lungo un’arteria che attraversa tre centri abitati e che ha mietuto diverse vittime, soprattutto tra i giovani su due ruote, finendo più volte nel mirino per la sua pericolosità. E siamo di fronte a un secondo argomento che richiederebbe una soluzione.

“Quello che è successo sabato è qualcosa di simile a un sequestro di persona – prosegue Faggioni -. Con situazioni del genere, non potendo raggiungere la città in nessun modo, si rischia di perdere treni, aerei… senza contare le difficoltà per i mezzi di soccorso. L’altro giorno un’ambulanza è transitata a fatica intorno alle 20.30, ma solo grazie al fatto che a quell’ora in direzione Porto Venere si muovevano poche auto”.

