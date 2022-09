Piazza Manzoni, appello ai cittadini contro lo Skymetro: “Non vogliamo diventare il Bronx”

Genova. “Chiediamo un aiuto economico per fare ricorso, per partire servono almeno 4mila euro. Dobbiamo farci conoscere e convincere chi è favorevole al progetto ad ascoltare le nostre ragioni”. Dopo la riunione di lunedì scorso sono tornati a riunirsi gli abitanti della Valbisagno contrari allo Skymetro, ossia il prolungamento della metropolitana in sopraelevata da Brignole a Molassana. Un’assemblea pubblica in piazza Manzoni, luogo che sarà direttamente interessato dal tracciato, che potrebbe essere la prima di una lunga serie.

“Vogliamo ribadire che siamo apolitici e apartitici. Chiunque intervenga alle nostre riunioni lo fa come singolo cittadino”, spiega Massimo Cannarella, uno dei promotori del neonato comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile. Due sono le iniziative in campo: una petizione da indirizzare al sindaco Marco Bucci “per chiedere di fermare i lavori, basta soluzioni che creano schifezze”. E poi una battaglia legale, più concreta ma anche più difficile da perseguire: un ricorso al presidente della Repubblica, unica strada percorribile essendo scaduti i termini per appellarsi al Tar, che però richiede un’ingente somma di denaro – anche 8mila euro se la causa andrà avanti – e quindi ha bisogno di cospicue donazioni.

