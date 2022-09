Rapallo: il cartonato di Berlusconi è diventato virale

Il Cartonato di Silvio Berlusconi, da sempre presente ai banchetti di forza italia a Rapallo ed in tutta la Liguria per volontà del coordinatore Regionale Carlo Bagnasco, è arrivato allo stesso Presidente Berlusconi per mano della Senatrice Licia Ronzulli, che lo ha particolarmente apprezzato tanto da dedicagli uno dei suoi simpatici TikTok.

Il coordinatore Bagnasco ha inviato tutti i sostenitori che si apprestano ad affrontare l’ultima settimana di campagna elettorale a dotarsi dello stesso cartonato per far sentire la presenza del Leader di Forza Italia anche nelle piazze in cui non si potrà recare e invitare gli elettori a fare un selfie, come succede da anni a Rapallo e visto l’enorme successo riscosso e l’apprezzamento da parte dei passanti ed sostenitori.

https://vm.tiktok.com/ZMFe6NN6d/

