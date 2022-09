Ripartono i corsi dell’Università della terza età: al via le iscrizioni

Genova. Dal 13 settembre 2022 riaprono le iscrizioni per l’Università della Terza Età di UniGe.

UniTE è uno dei progetti di terza missione dell’Università degli Studi di Genova ed è rivolto ai cittadini che hanno compiuto il 45° anno di età con lo scopo di favorire l’invecchiamento attivo creando interazioni tra studenti e un continuo coinvolgimento culturale.

Come sottolinea il nostro prorettore, Fabrizio Benente: “UniTE costituisce un obbiettivo strategico delle attività di formazione e terza missione dell’Università di Genova. I corsi liberi universitari, specificatamente pensati e rivolti ai senior, rappresentano un indubbio momento di consolidamento culturale, offrono opportunità di incontro e integrazione sociale, generando un impatto sicuramente positivo. In altri termini, tutte le attività legate a UniTE contribuiscono a far crescere il valore e l’importanza della presenza dell’Ateneo in città e nel contesto territoriale”.

