Savona, la “prima” di mister Niccolò Roberto: “Prestazione importante, ma dalla prossima conta il risultato”

La vittoria per 3 a 2 contro la Letimbro regala al Savona il passaggio del turno in Coppa Liguria, ma soprattutto autostima e minuti nelle gambe in vista del campionato, che partirà settimana prossima in casa del Masone.

In panchina, al posto di Ermanno Frumento assente per motivi personali, il giovane allenatore Niccolò Roberto: “Sono molto emozionato perché c’era un pubblico favoloso. I ragazzi hanno fatto un’ottima partita. Sono stati molto bravi nella tenuta difensiva. C’è qualcosa da migliorare chiaramente ma viste le condizioni fisiche precarie è stato un buon risultato. Non ci siamo fatti prendere dal nervosismo che si è creato durante la partita e l’abbiamo gestita bene facendo quando ci siamo detti nello spogliatoio. L’esperienza di alcuni nostri elementi ci aiuta a gestire queste situazioni”.

