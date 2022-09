Chiara Vincis: un incidente stradale le costa il titolo di full contact, ora è il momento dei Mondiali di savate assalto

Savona. Saranno oltre cinquecento i ragazzi e le ragazze, provenienti da 44 paesi del mondo, che si ritroveranno a San Donato Milanese dal 22 al 24 settembre per partecipare ai campionati mondiali di boxe francese. Tra di essi ci saranno gli atleti dell’Asd Kick Boxing Savate Savona del Maestro Andrea Scaramozzino.

“Abbiamo avuto la grande delusione ai campionati europei di savate combat a Boulogne Sur Mer, in Francia, che hanno visto la nostra Chiara, senza alcun dubbio migliore tra le due atlete, una croata ed una francese, perdere il gradino più alto del podio guadagnando solo un bronzo che certamente non spettava a lei – spiega Scaramozzino -. Ma la sfortuna l’ha perseguitata anche la settimana dopo, quando, il 16 settembre, era già programmata la partenza per Nürtingen, in Germania, dove avrebbe dovuto combattere per il titolo mondiale di full contact. Il giorno prima della partenza un’auto guidata da un anziano signore ha effettuato una pericolosa inversione a u, mentre passava Chiara in moto, e, tamponandola, l’ha fatta cadere rovinosamente a terra costringendola poi al forfait”.

