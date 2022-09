Cogorno: presentazione nuovo master universitario per infermiere

Questa mattina si è tenuta, presso la sala conferenza del Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno, la presentazione a cura di Regione Liguria del nuovo Master universitario di I livello di Assistenza Infermieristica di famiglia e comunità che parte quest’anno in Asl 4 e nell’Asl 5 spezzina, alla presenza del Presidente della Regione Giovanni Toti. La formazione è stata cura di Annalisa Bagnasco, professoressa ordinaria in scienze infermieristiche presso il dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Genova. “È un percorso infermieristico innovativo, ringrazio il direttore generale dell’Asl 4 Paolo Petralia, così come Paolo Cavagnaro dell’Asl 5, con i quali abbiamo condiviso questo progetto per fornire competenze specialistiche innovative che arrivino vicino alle famiglie, specie agli anziani, ma non solo, anche ai giovani, a tutti le età – introduce la Bagnasco -. Si tratta della prima edizione del master decentrata; l’anno scorso si è svolto ad Imperia (ndr. dove l’Università di Genova ha una sede). Il master si svolgerà a Genova, a Chiavari e la Spezia. Il master ha radici antiche. L’infermieristica sul territorio nasce nell’Ottocento con Florence Nightingale: l’infermieristica ha anche a che fare col territorio, l’ambiente e la famiglia. È un progetto che nasce da un curriculum europeo, un progetto molto innovativo che darà la possibilità di dotarsi di una competenza avanzata”.

“Ci tenevo ad essere qui oggi per molte ragioni facilmente comprensibili – spiega orgoglioso il governatore Giovanni Toti -: quello attuale è un momento importante di riforma sanitaria che cerca di avvicinare la sanità ai cittadini. Un primo motivo è il decentramento, la necessità di ingrandire il bacino dei nostri dipartimenti e allineare le richieste degli utenti ad un identico standard di bisogno e parallelamente allineare le competenze in tutta la Regione: un esempio su tutti il Gaslini diffuso. La seconda ragione è che, una volta terminato il corso, essendo una popolazione in rapido invecchiamento, questa operazione rappresenta il maggior bisogno di copertura sanitaria dei territori; comporta una velocizzazione delle procedure determinato dall’aumento delle cronicità delle patolige legate all’invecchiamento, produce una migliore qualità della vita e un migliore equilibrio dei conti e ci consente di guardare con maggiore positività all’organizzazione della sanità sia per la qualità della vita del paziente, sia per le aspettative della sua famiglia, sia per la funzionalità generale della sanità. Investire nel territorio è la strada che deve prendere la nostra sanità”. Concentrare i malati inun unico hub è razionale ma poco sostenibile sui tempi lunghi. È un percorso che si scontra con difficoltà del Paese, con i numeri chiusi di facoltà, con formazione “vecchia” per cui dovremo ridisegnare un intero sistema partendo dalla professionalità, sostiene Toti. “È un grande mosaico da costruire che passa dagli infermieri, copn la consapevolezza che abbiamo molto meno infermieri, medici e oss rispetto a quelli che servirebbero. Dobbiamo, tramite nuovi corsi come questo, ottimizzare tempi e risorse senza aspettare una nuova generazione di personale sanitario perché le cose migliorino. La sanità del futuro non può essere un ospedale in ogni piccolo borgo, ma ospedali di comunità, hub e una rete intorno che li sostenga. Auguri di buon corso!”.

