Genova, la Guardia di Finanza celebra San Matteo. Generale Massino: «Senso di comunità e appartenenza a Repubblica Italiana»

Genova. È stata celebrata nel pomeriggio, presso la Chiesa di San Matteo a Genova, la messa solenne presieduta dal cappellano militare della Guardia di Finanza di Genova, don Fabio Pagnin, alla presenza dei cappellani militari delle Forze Armate e di Polizia della Liguria in occasione del patrono del copro, San Matteo. Presenti le massime cariche delle Fiamme Gialle della Liguria, a partire dal generale di Brigata Rosario Massino, comandante Regionale della Guardia di Finanza, oltre alle autorità civili tra cui il prefetto e il procuratore capo di Genova.

«E’ un momento di emozioni grandi, ma soprattutto emozioni vere – ha detto il generale Massino – Perché si vive la comunità di essere finanzieri, di essere militari, si vive in comunità con tutte le istituzioni e si avverte forte il senso di appartenenza alla Repubblica Italiana, all’Occidente, ai valori fondanti che ci legano, come ci ha ricordato anche il cardinale Bagnasco nelle parole che ci ha voluto rivolgere. E’ stato un momento importante per la nostra crescita e per andare avanti guardando il futuro a testa alta».

